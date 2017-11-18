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09 jul 2026 Actualizado 09:54

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Justicia

Ex alcaldesa de Solita Caquetá a la cárcel por presuntos hechos de corrupción

Es investigada por haber incurrido en irregularidades en un contrato para la compra de equipos para la Fuerza Pública.

(Caracol Radio)

Neiva
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Por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin los requisitos legales a favor de terceros, fue asegurada con medida intramural la ex alcaldesa del municipio de Solita Caquetá, Merly Sarria Peña.

Según el ente acusador, la ex mandataria local, habría incurrido en graves irregularidades, tras suscribir un contrato para la compra de cascos y demás elementos de seguridad para el Ejército Nacional, en el año 2015, durante su periodo administrativo, así lo confirmó Alexander Bermeo, director de Fiscalías en Caquetá.

La ex alcaldesa Sarria Peña permanece detenida en una cárcel de Florencia, mientras es llevada a juicio para que pueda aclarar su situación jurídica.

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