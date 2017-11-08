Gaula captura banda de extorsionistas en el puerto de Buenaventura
En operativo del Gaula se logró la captura de tres sujetos que se dedicaban a la extorsión de varios comerciantes en el puerto
Valle del Cauca
Las autoridades lograron en las últimas horas, la captura en flagrancia de tres sujetos por el delito de extorsión, quienes venían intimidando a varios comerciantes del Puerto de Buenaventura, exigiéndoles grandes cantidades de dinero para no atentar contra su integridad personal o la de su familia.
De acuerdo con las pesquisas de los investigadores del Gaula de la Policía, los extorsionistas continuamente intimidaban a sus víctimas, algunas veces en su lugar de trabajo o residencia y otras veces mediante llamadas telefónicas, donde le exigían la cuota diaria, semanal o mensual según el movimiento del negocio que observaran estos delincuentes.
De esta manera se logra desarrollar un operativo anti-extorsión en el barrio la independencia donde se logra la captura en flagrancia tres personas, momentos en que hacían la exigencia de 35 millones de pesos a un comerciante de la localidad a cambio de no atentar contra su vida e integridad personal.