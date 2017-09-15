Cuatro policías detenidos por apropiarse de cerca de $5.000 millones

Valle del Cauca

ACTUALIZACIÓN: (01/10/2025) Este medio acusa recibido de escrito sentencia judicial proferida el pasado 3 de mayo de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante la cual se resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia Nro. 5 del 25 de enero de 2023 proferida por el Juzgado 9º Penal del Circuito de Cali, y en consecuencia ABSOLVER a los señores ROXANA ORTIZ BECERRA, ELKIN LEANDRO TORRES LÓPEZ, ROGER FABIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ y JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRERA de los delitos de cohecho propio, hurto agravado, y prevaricato por omisión. Al procesado JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRERA adicionalmente se lo absuelve por el delito de fraude procesal. Todo lo anterior, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CANCELAR DE MANERA INMEDIATA las órdenes de captura libradas en contra de los señores ROXANA ORTIZ BECERRA, ELKIN LEANDRO TORRES LÓPEZ, ROGER FABIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ y JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRER, por parte del Juzgado 9º Penal del Circuito de Cali, por cuenta de este proceso.

Por falsedad en documento, destrucción a evidencia, fraude procesal, cohecho y prevaricato por omisión, serán acusado cuatro de los cinco integrantes de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cali, que fueron detenidos en las últimas horas en la Capital del Valle, por apoderarse de cerca de cinco mil millones de pesos, durante un procedimiento en un apartamento del conjunto residencial Prados de Guadalupe, en el barrio Camino Real, al sur de la ciudad.

Luis González, delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General Nación, aseguro que fueron detenidos tres, de los cinco implicados, que incluye a un teniente, una intendente y tres patrulleros.

Según Luis González, luego del allanamiento, los uniformados habrían reportaron que no hallaron evidencia.

Luego de las investigaciones adelantadas, se determinó que había señales de una caja fuerte abierta y cámaras en donde se aprecian que salieron con tulas.

Por este hecho, está pendiente la captura de una teniente y otro patrullero, que estarían en vacaciones.

Los policías detenidos actualmente estaban prestando servicios a la Sijin de la Policía Metropolitana de Cali.

El general Hugo Casas Velásquez, comandante de la Policía de Cali, dijo que ya se le abrió una investigación disciplinaria a cada uno de los implicados por los hechos por los que son investigados.

El operativo de captura de los uniformados estuvo coordinado por la Fiscalía 157 Seccional de Yumbo, el cual fue realizado el pasado jueves en la noche en el barrio El Lido.

Los policías detenidos fueron identificados como la intendente Roxana Ortiz Becerra, de 39 años de edad; el patrullero Elkin Leandro Torres de 28 años, el patrullero Roger Fabián Gutiérrez de 28 y un patrullero mas capturado en la isla de San Andrés quien fue trasladado a la capital del valle en donde se le adelantan las respectivas audiencias.