Ejército Nacional frustra cinco acciones terroristas del “Bloque Jacobo Arenas”

Tropas de la Tercera División del Ejército Nacional sostuvieron en las últimas 24 horas varios enfrentamientos con grupos armados organizados que intentaban obstaculizar el avance de las unidades militares y afectar el dispositivo de seguridad dispuesto para las elecciones.

Tras las operaciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional, las tropas lograron neutralizar acciones terroristas en zonas como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

¿Cuáles fueron los primeros registros de estos enfrentamientos?

La primera acción se registró en el corregimiento de Ampudia, municipio de Jamundí (Valle del Cauca), donde unidades de la Tercera Brigada atacaron con armas de fuego y el lanzamiento de artefactos mediante drones.

En un segundo hecho, sobre la Ruta Nacional que conecta Cali con Buenaventura, soldados del Grupo Liviano de Caballería N.º 8, en coordinación con la Policía Nacional, localizaron dos cilindros cargados con explosivos. Estos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado.

Una tercera operación tuvo lugar en la vereda La Caraqueña, municipio de Miranda en el departamento del Cauca, donde tropas de la Vigésima Novena sostuvieron combates contra integrantes de la estructura “Dagoberto Ramos”, quienes buscaban frenar el dispositivo de seguridad establecido para los comicios electorales.

Posteriormente, en la vereda San Francisco del municipio de Santander de Quilichao, unidades de esta misma brigada enfrentaron a la estructura Jaime Martínez, frustrando sus intentos de afectar el avance militar y la estabilidad de la región durante el periodo preelectoral.

En la vereda Guabal municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2 se enfrentaron a integrantes de la estructura N.º30 Jonnier Toro Arenas, neutralizando sus acciones y asegurando la continuidad de las operaciones.

Finalmente, estas operaciones continúan en desarrollo por parte de las autoridades, con el objetivo de neutralizar las amenazas y garantizarle a las comunidades que ejerzan su derecho al voto con seguridad.