Bazar comunitario terminó en tragedia entre Huila y Caquetá

Una persona muerta y ocho heridas es el saldo que dejó una riña que se desató al parecer en un establecimiento educativo, lugar donde realizaban un bazar comunitario en el corregimiento de Santanaramos Caquetá límites con el Huila.

Según versiones oficiales, durante la celebración del bazar comunitario evento que se realizaba para recolectar fondos, hubo altercados entre varias personas situación que terminó en una riña en la que se vieron involucradas nueve personas una de ellas falleció tras ser atacada con arma blanca.

En el hecho murió Jhon Fernando Cruz Moreno y resultó gravemente herido Jaime Cruz Moreno, hermano de la víctima mortal, mientras que las demás personas lesionadas fueron trasladadas al hospital local del municipio de Algeciras en el oriente del Huila.