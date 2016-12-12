Reforma Tributaria desincentivaría la inversión hotelera en el país

Antioquia

La directora regional de Cotelco en Antioquia, Johana Martínez, explicó que el aumento en el IVA propuesto en la Reforma Tributaria, además sobretasa de la energía, y cambios en las políticas de exención de impuestos, desincentivaría la inversión hotelera en Colombia.

“Nosotros necesitamos una política clara, porque por lo general la carga impositiva de este sector sobre las utilidades es del 70%, es un tema muy álgido que creemos que va a generar un rezago en la inversión y desarrollo y los pilares del empleo en el sector”, manifestó Johana Martínez.

El gerente regional de la cadena hotelera francesa IBIS, Delfim Pinheiro, por su parte, explicó que el gran temor del sector es que al incrementarse los costos, las personas comiencen a migrar a la parahotelería y lo que generaría que aumento en la informalidad.

“La reforma va a impactar directamente al usuario, cuando pague un IVA mayor y se suban sus viáticos, tenemos un primera temor es que parte de los huéspedes vayan a la parahotelería porque no sabemos si cobra o no los impuestos. Por otra parte estamos acelerando las inversiones ya en curso y unas por firmar para obtener los beneficios tributarios de la renta, dado que en la reforma dice que no va ser extendido más de lo planeado”, puntualizó

La represente a la cámara por el partido liberal Olga Lucía Velásquez, dio un parte de tranquilidad al sector hotelero al señalar que en la reforma se mantendrá la exención de impuesto por los periodos programados.

“La renta exenta del sector hotelero continúa así, los hoteles que se hayan construido entre primero de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 se mantiene, al igual que los que lleven el 61% en este periodo, o los que tengan modificaciones y remodelaciones. Además el sector hotelero venía pagando 9 puntos del Creg y no pagaba parafiscales, como ya no existe el Creg esos nueve puntos pasan a la renta”, concluyó.