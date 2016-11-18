Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 07:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

En Buenaventura, 50.000 personas se quedarán sin gas por trancón en la Doble Calzada

Los vehículos no han podido llegar al puerto, para abastecer el suministro. El servicio ya está siendo restringido en algunas zonas

(Foto Gases de Occidente)

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Cali

Alrededor de 50.000 usuarios de gas natural, en el puerto de Buenaventura, se verán afectados en las próximas horas ya que, los vehículos que lo transportan no han podido llegar a su destino debido a la fuerte congestión que se ha presentado en la doble calzada, por varios derrumbes durante los últimos días.

Viviana Martan, vocera de Gases de Occidente en el Valle del Cauca, dijo que “por el momento el gas que tenemos en las estaciones de Buenaventura permite abastecer el suministro, aproximadamente, para unas cuatro horas. En 30 minutos empezamos a restringir el servicio en la zona de la isla, que es donde tenemos menos usuarios residenciales”.

A la crisis por el trancón, que impide la llegada de estos vehículos, se le suma la continuidad de las lluvias y la caída de árboles en la carretera.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir