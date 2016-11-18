En Buenaventura, 50.000 personas se quedarán sin gas por trancón en la Doble Calzada

Cali

Alrededor de 50.000 usuarios de gas natural, en el puerto de Buenaventura, se verán afectados en las próximas horas ya que, los vehículos que lo transportan no han podido llegar a su destino debido a la fuerte congestión que se ha presentado en la doble calzada, por varios derrumbes durante los últimos días.

Viviana Martan, vocera de Gases de Occidente en el Valle del Cauca, dijo que “por el momento el gas que tenemos en las estaciones de Buenaventura permite abastecer el suministro, aproximadamente, para unas cuatro horas. En 30 minutos empezamos a restringir el servicio en la zona de la isla, que es donde tenemos menos usuarios residenciales”.

A la crisis por el trancón, que impide la llegada de estos vehículos, se le suma la continuidad de las lluvias y la caída de árboles en la carretera.