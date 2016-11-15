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03 ago 2026 Actualizado 09:23

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Ciencia y medio ambiente

En Buenaventura, rechazan construcción de base de guardacostas en Parque Nacional Natural Gorgona

Sector turístico, líderes de conservación, instituciones y comunidad piden detener proyecto que ejecutará la Armada Nacional y que comenzaría en diciembre

(Foto por Hector Chirimia Gonzales, Parques Nacionales Naturales )

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Considerado la ‘Isla Ciencia de Colombia’, el parque Nacional Natural Gorgona se encuentra en la mira de quienes rechazan la construcción de una base de guardacostas en este, por parte de la Armada Nacional.

Quienes están en contra de la intervención, que tiene por nombre 'Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en La Isla Gorgona y obras complementarias', afirman que los estudios no han sido exhaustivos y se han realizado muy rápidamente.

Además, se intervendrán 2,18 hectáreas en zona terrestre, habrá un tanque de combustible de 7.000 galones, para que cuatro plantas generen energía; también se está rechazando el proyecto porque se dice que afectaría corales únicos de esta área del Pacífico colombiano.

Sin embargo, desde la dirección de Parque Nacionales Naturales se ha dicho que el proyecto no afecta recursos naturales y que sería algo estratégico, para luchar principalmente contra el narcotráfico.

Se adelantan reuniones entre el Comité Científico, que protege al parque y que no ha sido tenido en cuenta en el proceso, y la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, para explicar las pretensiones de la Armada Nacional.

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