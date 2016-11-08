Tunja está cerca de ser la séptima y nueva área metropolitana del país

Tunja (Colombia)

Los 15 alcaldes de la provincia Centro han decidido iniciar un proceso de regionalización en el marco de la implementación del Área Metropolitana como una herramienta de planificación, gestión y desarrollo regional.

Caracol Radio habló con el presidente de La Asociación De Áreas Metropolitanas De Colombia, Alfredo Saade Vergel, quien explicó que en infraestructura vial, servicios turísticos y aéreos, se van a incrementar notablemente para el desarrollo del centro del país.

“A las líneas de hoteles mundiales les gusta las áreas metropolitanas, Tunja se volvería un espacio aéreo apetecible para municipios de Cundinamarca que están cerca de Tunja. El área metropolitana de Tunja, se podría convertir inmediatamente en un sistema de transporte internacional de carga, de menos de 100 kilos, situación de gran importancia, ahorro y oportunidades para la industria minera y textilera entre otras, de esta región”, señaló en Caracol Radio Alfredo Saade.

Explicó que tener pronto dicha área es “lo mejor que le podría pasar a la ciudad y a los 15 municipios del centro de Boyacá”.

Conformar el área metropolitana de Tunja costaría alrededor de 100 millones de pesos, y de acuerdo a lo que se ha avanzado hasta el momento, quedarían máximo 5 meses para que se declare oficialmente el área metropolitana.

Los municipios involucrados en esa disposición metropolitana son: Tunja (que sería el núcleo metropolitano), Cucaita, Oicatá, Soracá, Ventaquemada, Chivatá, Tuta, Motavita, Toca, Cómbita, Sotaquirá, Sora, Chíquiza – San Pedro de Iguaque, Siachoque y Samacá.

Este martes, los 15 municipios involucrados conocerán en un foro abierto los retos sociales, económicos y políticos, los beneficios y oportunidades que genera un área metropolitana.

Se abordarán temas como la creación de una agenda común para el desarrollo regional, diseño de programas y proyectos de carácter regional, gestión de recursos nacionales y la posibilidad de una estrategia de movilidad que rompa con las barreras entre los municipios en favor de los habitantes.

Entre los panelistas invitados estarán los directores de las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Valle de Aburrá, Barranquilla y Valledupar; así como Rafael Forero, delegado de ‘ONU Hábitat’, que presentará las conclusiones del Foro ‘Hábitat’ 3 realizado en Quito, Ecuador, en octubre pasado.