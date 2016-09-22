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09 jul 2026 Actualizado 09:55

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Dos muertos y cuatro heridos en accidente de tránsito entre Caquetá y Huila

El percance vial se habría originado por fallas mecánicas, según las autoridades.

(Colprensa)

Neiva
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Como Betty Arciniegas y Mabel López Arciniegas, fueron identificadas las dos mujeres que perdieron la vida, tras rodar por un abismo el vehículo de servicio público en el que se desplazaban, que cubría la ruta San Vicente del Caguán – Neiva.

El accidente de tránsito que también dejó cuatro personas heridas, se presentó en el sector conocido como la vereda Las Morras en la vía que comunica a San Vicente del Caguán con el departamento del Huila.

Los heridos fueron identificados como Diego Armando Ostos de 26 años, conductor del vehículo, Luis Javier Ortiz de 49 años, Lizeth Dayana Ortiz de 19 años y un bebé de tres meses de nacido identificado como Samuel Prada Ortiz.

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