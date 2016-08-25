Encarcelan a seis policías de Medellín por colaborar con banda Los Chatas

Antioquia

ACTUALIZACIÓN NOTICIA (11/05/2026):

Conforme al Certificado de Estado Actual del Proceso, allegado a este medio de comunicación y emitido por el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia el 12 de agosto de 2022, se informa que, mediante auto proferido el 22 de diciembre de 2021 por el Juzgado 005 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se decretó la extinción de la pena del señor Harold Mejía.

Como presuntos colaboradores de la banda delincuencial Los Chatas, con injerencia en el municipio de Bello, el Juzgado 2 Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis 6 funcionarios de la Policía Nacional.

Los afectados con la medida fueron el subintendente Harold Mejía Rodríguez de la Seccional de Inteligencia Policial y los patrulleros Juan Carlos Cárdenas Morales, Iván Mauricio Moreno Rivera pertenecientes a la Sijín, y Hernán David Arenas Pareja, Yuber Chaverra Leudo y Albert Antonio Vargas Castillo, adscritos a estaciones a estaciones de Policía de Bello.

Según la investigación los uniformados estaban dentro de la nómina de la agrupación delincuencial Los Chatas, y recibían unos 2 millones de pesos por advertirles de los operativos que se efectuaría y permitir el funcionamiento de las plazas de vicio.

Los investigadores establecieron que a cambio de dinero el subintendente Mejía Rodríguez entregó información confidencial a la banda Los Chatas, sobre uno de los policías judiciales encargados de investigarlos, así como fechas de capturas y allanamientos que se realizarían y detalles de las visitas de funcionarios de otras ciudades y las placas de los vehículos en los que se movilizaban.

Los patrulleros y el subintendente no aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión, revelación de secreto y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.