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29 jul 2026 Actualizado 09:28

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Justicia

Distrito considera apelar fallo que lo condena a pagar a afectados de la ladera

La sentencia obliga a pagar igualmente, y de manera solidaria, a ocho firmas constructoras.

Barranquilla
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Se trata del fallo del juez 11 Civil de Barranquilla que condena tanto al distrito como a las constructoras a indemnizar, de manera solidaria, a unos 2 mil propietarios de los sectores de Campo Alegre y Ciudad Jardín quienes adquirieron casas levantadas en un terreno inestable que a la postre colapsó dejando los inmuebles en ruinas.

De acuerdo con Jorge Padilla, asesor jurídico de la Alcaldía, se inició el estudio de la sentencia para analizar su alcance, y en lo posible apelar la misma

La sentencia del juez condena a ocho firmas entre ellas la Constructora Alejandro Char, del actual alcalde de la ciudad.

Desde hace años el distrito de Barranquilla está haciendo inversiones en el terreno para mantener la estabilidad del terreno, y paralelo a ello cancela arriendo a las familias afectadas por los deslizamientos.

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