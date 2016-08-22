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29 jul 2026 Actualizado 07:35

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En diciembre debe estar certificado el Ernesto Cortissoz: gerente

Alvaro González habla en 6AM Hoy por Hoy sobre los nuevos retos y la ampliación de la terminal aérea.

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Barranquilla
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Álvaro González, gerente del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, explicó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que la falla de energía eléctrica que se presentó la semana anterior cuando un avión iba a aterrizar, no puede catalogarse como tragedia.

“No hablaría de tragedia por eso es parte de lo que está establecido que puede ocurrir, esto pasa muy rara vez, pero la aerolínea tiene el protocolo establecido por si se llega a presentar”, informó el gerente, quien destacó que se realizará una mejora.

El Gobierno Norteamericano- según González- financiará un estudio sobre energía eléctrica en el Cortissoz.

“Ahí resolveremos todos los problemas de forma que la continuidad de la señal sea permanente, que la confiabilidad sea del ciento por ciento y que nunca haya interrupción del fluido eléctrico.

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