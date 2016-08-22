Más de 25.000 personas asistieron a "Sabor Barranquilla" 2016

Con más de 25 mil visitantes, incrementos en las ventas del 57 por ciento, expansión en área de exhibiciones, crecimiento en número de expositores y la generación de más de 1800 empleos temporales, cerró balance Sabor Barranquilla 2016, que este años estrenó el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe.

La organización reportó un éxito rotundo y mostró satisfacción al superar la expectativa de acogida del público asistente a esta muestra gastronómica y de negocios que se vislumbra como un referente de la Barranquilla turística del futuro.

De acuerdo con la organización el área de exhibición pasó de 697 metros cuadrados en 2015 a 2.085 m2 en 2016, con un crecimiento del 200%. En número de expositores el incremento fue del 77% al pasar de 65 en 2015 a 115 en 2016. La feria generó alrededor de 1800 empleos temporales en organización, logística y atención al visitante.

Se destaca la asistencia de público visitante en 25 mil personas durante los tres días de la feria (19 al 21 de agosto), que en esta versión marcó el inicio de operaciones del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, ‘Puerta de Oro’.

“Un estudio realizado por Fenalco, al término de la feria mostró crecimientos en ventas del 57 por ciento en promedio entre los expositores que participaron en esta versión y que también lo hicieron en la de 2015”, dijo Héctor Carbonell, director ejecutivo de la agremiación.

El estudio evidenció también que en promedio, cada stand tuvo un nivel de ventas de 15 millones de pesos, para un total aproximado de más de 2 mil millones de pesos.

“En términos de generación de empleo se encontró que en atención y logística por stand trabajaron en promedio 10 personas. Ello permite concluir que alrededor de 1400 laboraron en las muestras comerciales de Sabor Barranquilla, adicionales a las 400 que vinculó Corferias para la organización y operación del evento. A ellos se sumaron los 320 anfitriones dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla, una novedad que destacaron de manera especial los visitantes”, según reporta la organización.

Patricia Maestre, presidenta del Comité Organizador de Sabor Barranquilla y de la junta directiva de Cruz Roja Atlántico expresó así su balance de la feria: “Se comprobó que Sabor Barranquilla tenía la suficiente madurez para convocar al público que se requería para llenar este gran escenario de Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe. Los restaurantes han reportado incrementos sustanciales en sus ventas frente a lo acontecido en años anteriores. Y el público asistió masivamente y por ello no nos quedamos cortos en las proyecciones que teníamos de 20 mil visitantes. Es un balance supremamente positivo y nos tiene muy felices”.

Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, resaltó “la excelente acogida que los barranquilleros le dieron a Sabor Barranquilla y a Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, demuestra que la ciudad está lista para esta nueva dinámica ferial y de eventos, que tendrá un fuerte impacto positivo en el desarrollo de la economía local y regional, y fortalecerá la industria de turismo de negocios y de todos los sectores que componen su cadena de valor”.

“Con la realización de ‘Sabor Barranquilla’, se dio inicio a la operación del Centro de Eventos del Caribe, ‘Puerta de Oro’, y a un calendario que incluye 5 eventos ferias más programadas para 2016, como parte de la estrategia orientada a posicionar a Barranquilla como la capital de los negocios del Caribe”, concluye el informe de balance del evento.