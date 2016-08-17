Los hombres en Barranquilla son los más felices del país

“Los hombres más felices de Colombia se encuentran en Barranquilla”.

Así se desprende de una investigación respecto a bienestar subjetivo adelantada por el Departamento Nacional de Planeación Nacional que asegura que ese “honor” es compartido con los hombres de Medellín, al calificarse con una nota de 8,3 sobre 10, y por encima de los hombres de ciudade4s como Bogotá y Cali que calificaron con un puntajes de 8,1 y 7,7 respectivamente.

Pero el informe asegura que si bien los hombres barranquilleros son los más felices también son los que más se preocupan, y en ese aspecto fueron calificados con 4,2, por encima de sus similares de Bogotá (3,7), Cali (3,7) y Medellín (3).

Respecto a las mujeres de la capital del Atlántico ocupan el segundo lugar en el plano nacional con una calificación de 8,2 superadas por las de Medellín (8,5), y por encima de las de Bogotá (7,9) y Cali (7,9), pero al igual que los hombres son las más preocupadas con una nota de 4,6.

La investigación sobre bienestar subjetivo se realizó 130 municipios del país, pero con resultados representativos para Bogotá y las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla y Medellín.

“Ese estudio, cuya base es una encuesta realizada a 9.710 personas se nutre de preguntas sobre felicidad, satisfacción, preocupación y depresión, que se miden en una escala de cero a 10”, dice el DNP.

En cuanto a satisfacción ocurre algo similar que con la felicidad. Las personas de Barranquilla son las segundas más satisfechas con una nota de 8,6, después de las Medellín que lideran este estado de ánimo con 8,7 y por encima de las de Cali y Bogotá con notas de 8,5 y 8,4.