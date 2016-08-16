Víctimas de la violencia reclaman pago de indemnizaciones

Barranquilla

Con una marcha protestaron las víctimas del conflicto armado en Barranquilla, que reclaman el pago de las indemnizaciones.

Eberardo Vergara, uno de los manifestantes, desplazado desde hace 17 años, indicó que les dieron vivienda en Villa Cordialidad, donde se presenta graves problemas de convivencia. Y para completar su situación le toca sobrevivir del rebusque y la caridad.

Por su parte, la adulta Francelina Ríos, a quien le mataron un hijo de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, indicó que la situación de inseguridad es tan delicada en la urbanización Las Gardenias, que tuvo que abandonar su apartamento hace un año por el temor que la mataran. Ahora vive del arriendo del inmueble que alquiló hace dos meses.