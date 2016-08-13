Joven se habría suicidado por ser abucheado tras perder campeonato de fútbol

Allegados a Mauricio Junior Escorcia, de 20 años de edad, aseguran que el resultado del partido de fútbol que su equipo perdió lo dejó muy afectado porque estaban peleando el campeonato.

El era el arquero de su equipo y bastó con un gol para dejar regados los anhelos suyos y de sus demás compañeros de abrazar el título.

Dicen algunas personas que por el resultado Mauricio debió soportar bromas, burlas y reclamos por lo que se habría sentido mal. Sin embargo después del juego se le vio departiendo con el resto del equipo y otros amigos en su propia casa.

Al amanecer del sábado su familia se encontró con la desagradable escena del joven colgado en su habitación del barrio Colinas del Sol, en el municipio de Puerto Colombia.

Técnicos de la Sijin practicaron las diligencias del levantamiento del cadáver que fue ingresado a la morgue de Medicina Legal en Barranquilla.