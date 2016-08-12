Feria del empleo en Barranquilla ofrece más de 2000 vacantes

Panorámica de la ciudad de Barraquilla, norte del país.( Tomada de Google Maps )

Barranquilla

Desde las 8:00 a.m., entidades como cajas de compensación, el Sena, alcaldía de Barranquilla y el servicio público de empleo, unen esfuerzos en la mayor feria para ofertar oportunidades de trabajo a los barranquilleros.

Los que asistan pueden registrar sus hojas de vida, realizar capacitación de orientación vocacional y hasta cómo redactar una hoja de vida.

Claudia Camacho, directora del Servicio Público de Empleo Nacional, sostuvo que es una buena oportunidad para el pueblo barranquillero.

Son 2000 las ofertas que se ofrecen a través de la iniciativa que se inicia desde las primeras horas de este viernes, en la Plaza de la Paz.