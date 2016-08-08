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29 jul 2026 Actualizado 09:24

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Economía

Suspenden construcción y ordenan evacuar a 12 familias en Barranquilla

Profunda excavaciones provocaron que dos casas colapsaran y otras dieciocho resultaron averiadas

Obra en el barrio San Francisco en Barranquilla.

Obra en el barrio San Francisco en Barranquilla.(Edgar Fontalvo)

Obra en el barrio San Francisco en Barranquilla.
Barranquilla
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Barranquilla

La suspensión de la construcción de un edificio de 14 pisos y la evacuación de más de doce familias ordenó la Alcaldía de Barranquilla en el barrio San Francisco a raíz de los deslizamientos de tierra.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis Betancourt López, sostuvo que adelantan un censo de las viviendas afectadas con la Oficina de Gestión de Riesgo para definir las familias que serán reubicadas.

Los deslizamientos de tierra se presentaron a raíz de las profundas excavaciones para la construcción del edificio.

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