Suspenden construcción y ordenan evacuar a 12 familias en Barranquilla

Barranquilla

La suspensión de la construcción de un edificio de 14 pisos y la evacuación de más de doce familias ordenó la Alcaldía de Barranquilla en el barrio San Francisco a raíz de los deslizamientos de tierra.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis Betancourt López, sostuvo que adelantan un censo de las viviendas afectadas con la Oficina de Gestión de Riesgo para definir las familias que serán reubicadas.

Los deslizamientos de tierra se presentaron a raíz de las profundas excavaciones para la construcción del edificio.