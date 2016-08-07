Autoridades buscan a hombre que abusó de menores en Soledad

Barranquilla

Aunque fueron dadas de alta este sábado, después de permanecer desde el día jueves en el hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, víctimas de abuso sexual por parte de un desconocido. Las menores de 12 y 13 años, no se recuperan físicamente ni psicológicamente de la agresión.

Ricardo Gutiérrez el padre de una de las adolescentes, indico que regresaban del colegio cuando fueron abordadas por el sujeto.

“Al parecer el individuo las engaño diciéndoles que traía un dinero para la mamá, creemos que debió echarles algo porque ellas le abrieron la puerta sin oponer resistencia”, afirmo.

Acto seguido el hombre empezó a revolver la casa “él les preguntaba que donde estaban los celulares, las tables y al no encontrar nada las llevo a la parte de atrás de la vivienda y las violó, aseguro tristemente el padre.

Ricardo Gutiérrez, padre de una de las niñas exigió justicia y que se dé con el paradero del hombre que causo tal daño a las adolescentes.

Señalo que hasta el momento no se tiene ninguna pista del individuo del que solo sabe que era un hombre joven.

Las afectadas que residen en el barrio Hipódromo, fueron trasladas a otra vivienda para su tranquilidad y seguridad.