Dimar amplía permiso a draga para trabajos en canal de acceso al puerto

A propósito de los trabajos que se requieren en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, para garantizar la navegabilidad de buques de gran calado, la Dirección Marítima informó que el permiso para que la draga Pedro Alvares Cabral realice labores en esta parte del río, se encuentra vigente y que el mismo fue ampliado por dos un mes más.

“La draga Pedro Alvares Cabral, con bandera de Luxemburgo, tiene permiso de Dimar para realizar actividades de dragado de emergencia en el canal de acceso del Puerto de Barranquilla, amparado en el Artículo 2.4.3.2.3 del Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015, vigente hasta el próximo 31 de Julio del 2016”, dijo la Dirección Marítima en comunicado de prensa.

Indica el comunicado que a través de la Resolución 0453-2016 MD-SUBMERC-ATRANC del 27 de Julio de 2016, se aprobó el permiso de permanencia temporal de la draga hasta el 9 de septiembre de 2016, como prórroga del anterior permiso para efectuar actividades de dragado en el canal de acceso del Puerto de Barranquilla.

La prórroga fue solicitada por el representante de la empresa Jan De Nual Singapore, sucursal Colombia, en las oficinas de la sede central de la Dirección General Marítima.

En los últimos días noticias dieron a conocer que una segunda embarcación debió aligerar carga antes de ingresar a la zona portuaria, esta vez por haber tocado el fondo.