Dos heridos en atentado a bala en Baranoa

Meisel Sanjuán Consuegra y Jean Carlos Araújo Blanco, son las dos personas que resultaron heridos la noche del miércoles en el municipio de Baranoa cuando desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra ellos, sin motivo aparente.

De acuerdo con informaciones suministradas por las autoridades el ataque iría contra la humanidad de Sanjuán, quien tiene anotaciones y entradas a prisión por diferentes delitos.

El hombre, de 34 años de edad, presenta varias heridas en tórax, maxilar, hombro y espalda. Llegó consciente a la clínica San Rafael de Sabanalarga, donde era evaluado en la noche para intervención.

Jean Carlos registra una herida en la cabeza y por lo delicado de su estado fue remitido a una clínica de la ciudad de Barranquilla.

Vecinos de la municipalidad indicaron que el joven reparaba su motocicleta cuando los presuntos sicarios dispararon y un proyectil lo alcanzó.

Los supuestos causantes de las heridas de los dos hombres, fueron capturados por la policía militar y entregados a la autoridad competente. Un arma de fuego les fue decomisada.