Delincuentes lo matan por robarle el celular

Vivienda barrio el Romance de Soledad, donde se registro el homicidio.( Edgar Fontalvo )

Barranquilla

Cuando jugaba con su hijo de escasos meses de nacido, en la terraza de su vivienda Carlos Andres Alcázar Martinez fue sorprendido por dos delincuentes que se transportaban en una motocicleta de color negro y que llegaron hasta allí para despojarlo del celular que en ese momento portaba.

Tal como operan este tipo de delincuentes el parrillero se bajó y encañonó al joven, que aparentemente se habría resistido recibiendo un disparo en el tórax.

Aunque fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial su deceso se produjo pocos minutos después por lo mortal de la herida.

Alcázar Martinez, que contaba con 22 años se había trasladado a la vivienda del barrio el Romance en el municipio de Soledad la tarde del pasado domingo día en que fue objeto del atraco.

Sus familiares han pedido dar con el paradero de los responsables para que respondan por el homicidio.