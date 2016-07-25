Se inició, en el Atlántico, campaña por el 'Sí' al plebiscito por la Paz

Barranquilla

Más de doscientos mil votos aspira a obtener el partido Cambio Radical en el departamento del Atlantico, con la campaña Si al plebiscito para la Paz en Colombia.

La iniciativa que fue socializada a través de los medio de comunicación este lunes en la ciudad de Barranquilla, por el senador de la colectividad Arturo Char Chaljoub, contó con la presencia de varios alcaldes municipales, concejales y diputados de esta zona del país.

“La idea es que emprendamos un proceso de pedagogía a través del cual le expliquemos a la ciudadanía lo alcalces de los acuerdos que se han logrado en la Habana y lo representa para el país la firma de la Paz”, afirmo el congresista.

Char Chaljoub, expreso que en la pasada contienda electoral se obtuvieron unos 210.000 votos a la asamblea por lo que se espera que este mismo número se consiga para apoyar los acuerdos de Paz.

Agrego que los colombianos deben apoyar el proceso “quiero que mis hijos ven una nación donde reine la Paz”.