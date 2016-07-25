Se desmayó Henry Fiol al inhalar gases lacrimógenos en Malambo, Atlántico

El cantante neoyorquino Henry Fiol perdió conocimiento al inhalar gases lacrimógenos, al registrarse problemas de orden público durante su presentación en el cierre de las fiestas patronales de María Magdalena del Municipio de Malambo en el Área Metropolitana.

Según el Alcalde Efraín Bello el enfrentamiento de menores de edad dejó como saldo varias personas heridas, entre ellas dos jóvenes quemados, y también varias casas resultaron averiadas.

El músico fue auxiliado por los integrantes de su orquesta y se recuperó rápidamente, pero su presentación no pudo continuar a raíz de los desórdenes.

La situación fue controlada por el ESMAD de la Policía que estaba en el lugar, debido a que en días pasados, también se habían presentado problemas de orden público.

El concierto para terminar las fiestas fue suspendido hacía las once de la noche. Igualmente incluía la presentación de Óscar Prince y Kravass.