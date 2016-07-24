Verano busca apoyo de la banca mundial para proyectos locales

Un total de 12 proyectos que requieren de apoyo técnico para su estructuración fueron presentados por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la gobernación, el mandatario ve posibilidades de que dichas entidades respalden estos proyectos que tienen proyección regional, los cuales deben trabajarse más en su estructuración y planeación para que sean atractivos para los inversionistas extranjeros.

“Todos son proyectos de carácter regional o con visión de ser replicados en todo el Caribe y además tienen el perfil para atraer inversionistas extranjeros. Lo que tenemos que hacer es organizarlos y llevarlos a fase III (ejecución) y en eso tenemos que invertir ahora que estamos con limitaciones económicas porque cuando haya ingresos del orden nacional ya estaremos listos para darles inicio, por eso, estamos tocando las puertas de entidades como el BID que han liderado experiencias exitosas por todo el mundo”, puntualizó el mandatario departamental.

LOS PROYECTOS. Agrópolis de Sabanalarga, proyecto para el proceso de alimentos y darle valor agregado, automatización del sistema de drenaje de Manatí y adecuación del reservorio hídrico, la transformación turística del Canal del Dique y el Tren de Cercanías, entre otros relacionados con infraestructura vial, hacen parte de los proyectos expuestos por Verano ante la banca internacional.

En el área de planeación se presentó el proyecto de medidas de mitigación y protección de la erosión costera para impulsar el turismo en esta subregión del Atlántico y la ampliación de los acueductos de Sabanalarga, Luruaco y el corregimiento de El Vaivén, jurisdicción de Juan de Acosta

Otras iniciativas e destacan son el Distrito de Innovación del Atlántico, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las finanzas territoriales, la intervención integral en Soledad y Candelaria mediante el programa Ciudades Sostenibles, Caribe Sin Hambre y el Tren Regional de Cercanías.

“Nos hemos dedicado a estas ideas pensando de manera prospectiva, es así como visibilizamos a Sabanalarga siendo el centro de acopio de productos más grande de la Región gracias a su ubicación geográfica y la conectividad que hemos establecido con las dobles calzadas. Lo mismo sucede con el Distrito de Drenaje de Manatí que queremos que también sea de riego y drenaje con todo el aparato productivo del sur del Atlántico”, explicó Verano.