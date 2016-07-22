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29 jul 2026 Actualizado 09:21

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Ayudas a damnificados por vendaval en el Atlántico serán entregadas el fin de semana

Sabanalarga, Luruaco y Repelon las poblaciones afectadas por el fenómeno natural.

Estragos que causo vendaval en varias poblaciones del Atlántico.

Estragos que causo vendaval en varias poblaciones del Atlántico.(Edgar Fontalvo)

Estragos que causo vendaval en varias poblaciones del Atlántico.
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Tres son los municipios  afectados por el vendaval que azotó al departamento del Atlántico en las últimas horas.

Unas 260 viviendas resultaron averiadas  por el fenómeno.  Sabanalarga, Luruaco y Repelón fueron las poblaciones donde los fuertes vientos dejaron algunas casas colapsadas, otras sin cubiertas y  algunas  cuyas paredes quedaron en el suelo.

José Chams alcalde de Sabanalarga, afirmo que en el corregimiento de la Peña 100 viviendas resultaron dañadas. Los estragos también se evidenciaron en varios sectores del casco urbano.

Las ayudas que son coordinadas por la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento previo censo, serán entregadas el fin de semana, aseguro el mandatario local.

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