Autoridades buscan a mujer que abandonó a su hija de 13 meses de nacida

Barranquilla

La niña que se encuentra bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue entregada a una persona por la madre con la excusa que regresaría más tarde por ella, sin embargo desde aquel momento no la volvieron a ver por lo que dieron aviso a las autoridades de policía, que asumió el caso.

El coronel Raúl Riaño comandante de la policía en el Atlántico, señalo que de manera inmediata se trasladaron miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia al sitio para brindarle atención a la menor.

“Hicimos lo pertinente con la Comisaria de Familia y se está atendiendo a la infante”, preciso.

Las autoridades informaron que al parecer la mujer no reside en el pueblo donde abandono a la criatura.