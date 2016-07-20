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29 jul 2026 Actualizado 09:20

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Orden Público

Policía del Atlántico garantiza transporte de combustible al interior del país

Los vehículos son escoltados por la Fuerza Pública hasta el departamento de Antioquia.

Vías de la capital de Atlántico.

Vías de la capital de Atlántico. (Caracol Radio)

Vías de la capital de Atlántico.
Barranquilla
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Un balance positivo entregaron este miércoles las autoridades en cuanto al ingreso de vehículos que transportan alimentos al Atlantico, al cumplirse 43 dias desde el inicio del paro camionero.

El coronel Raúl Riaño comandante de la policía en el departamento afirmo que se está garantizando el desplazamiento de los camiones que salen de esta zona hacia diferentes sitios del país.

“Estamos escoltando a los automotores que salen desde el municipio de Baranoa con combustible hacia Rio Negro Antioquia, para abastecer a los aviones de esta zona del país”, sostuvo el oficial.

Por su parte la Gran Central de abasto reportó la llegada de unos 60 vehículos diarios.

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