Hospital Niño Jesús brindará atención a internos del Bosque y Modelo.

Barranquilla

Un consejo Carcelario y penitenciario que se adelantó recientemente en el municipio de Baranoa Atlántico, se puso de manifiesto la crítica situación que viven los internos de las cárceles de Barranquilla en materia de salud.

Una Comisión, conformada por una asesora de la Consejería Presidencial para los derechos humanos y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, además de autoridades departamentales y distritales visitaron la cárcel Modelo y la penitenciaria del Bosque

La falta de atención y el retraso en los medicamentos, fueron algunos de los aspectos detectados por las autoridades.

El personero distrital Jaime San Juan, que participo en la visita a los centros carcelarios señalo algunas de las disposiciones.

“A partir del mes de agosto debe normalizarse la entrega de medicamentos y los procedimientos que tampoco se estaban realizando”, afirmo.

Otro aspecto que se acordó es la asistencia en salud que brindará el hospital Niño Jesús a los internos. El gobernador del Atlántico Eduardo Verano, expreso que los internos hacen parte del estado y como tal hay que atenderlos.

Los internos 1.000 de la cárcel Modelo y 1.800 de la penitenciaria del Bosque recibirán la atención, de manera provisional.