En agosto inician obras en Canal del Dique

Canal del Dique, sur del departamento del Atlántico.( Ketty Muñoz Buelvas )

Barranquilla

Aunque el contrato para las obras de protección en Santa Lucía se firmó el 29 de junio, los trabajos en firme sólo comenzarán a ejecutarse el 9 de agosto según el cronograma que se divulgó en las últimas horas.

Desde Santa Lucía, dirigentes cívicos expresaron su preocupación a raíz de los retrasos en la ejecución de las obras.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que en este momento se adelantan acciones requeridas previas a la construcción que incluye batimetrías y limpieza de la zona donde se ejecutarán los trabajos.

El Fondo Adaptación informó el cronograma de los trabajos:

29 de junio firma del contrato

30 de junio llega la maquinaria e inicia limpieza

18 de julio firma acta de inicio

18 julio inicio etapa de pre-construcción (21 días)

29 de julio Socialización con la comunidad (auditoria visible)

8 de agosto inicio etapa de construcción (8 meses)

Abril 2017 terminación de obras

Abril 2017 Entrega y recibo final (2 meses)

Junio 2017 entrega final