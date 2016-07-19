En agosto inician obras en Canal del Dique
Fondo Adaptación asegura que no hay retrasos, aunque otra cosa piensan en el sur del Atlántico.
Barranquilla
Aunque el contrato para las obras de protección en Santa Lucía se firmó el 29 de junio, los trabajos en firme sólo comenzarán a ejecutarse el 9 de agosto según el cronograma que se divulgó en las últimas horas.
Desde Santa Lucía, dirigentes cívicos expresaron su preocupación a raíz de los retrasos en la ejecución de las obras.
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que en este momento se adelantan acciones requeridas previas a la construcción que incluye batimetrías y limpieza de la zona donde se ejecutarán los trabajos.
El Fondo Adaptación informó el cronograma de los trabajos:
29 de junio firma del contrato
30 de junio llega la maquinaria e inicia limpieza
18 de julio firma acta de inicio
18 julio inicio etapa de pre-construcción (21 días)
29 de julio Socialización con la comunidad (auditoria visible)
8 de agosto inicio etapa de construcción (8 meses)
Abril 2017 terminación de obras
Abril 2017 Entrega y recibo final (2 meses)
Junio 2017 entrega final