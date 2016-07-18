El Atlántico se prepara para afrontar periodo de lluvias

Edison Palma, de la Unidad del Riesgo en el Atlántico.( Ketty Muñoz Buelvas )

Barranquilla

Con la presencia de los organismos de Socorro, Corporación Autónoma Regional, Ejercito, Fuerza Área y alcaldes municipales, el gobernador Eduardo Verano presidió el segundo Consejo de Gestión del Riesgo para hacerle frente a la segunda temporada de lluvia que se prevé inicie en el mes octubre.

La revisión de los diques de contención, los sistemas de bombeo y la adecuación y limpieza de causes de arroyo serán algunas de las acciones que se emprenderán por parte de las alcaldías municipales, señalo el subsecretario de Gestión del Riesgo Edison Palma.

“Hemos urgido a las autoridades locales para que implementen los planes de contingencia y de esta manera afrontar cualquier eventualidad en materia invernal”, sostuvo.

Organismos como la CRA, el Banco de Maquinarias del departamento, del Batallón Vergara y Velazco ejercito estarán apoyando la labor de limpieza, afirmo Palma.

El funcionario añadió, que según el Ideam la probabilidad de un fenómeno de “La Niña” en Colombia, disminuyó de un 76 a un 61%, por lo que se espera que la situación invernal se aplace para el 2017.