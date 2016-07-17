Intolerancia y hechos premeditados se vieron en día de la virgen del Carmen: policía

Coronel Juan Carlos Nieto, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla.( Ketty Muñoz )

Barranquilla

Aunque los actos de celebración por el día de la Virgen del Carmen, transcurrieron en total normalidad en Barranquilla, las autoridades de policía informaron sobre el aumento de las riñas y varios crímenes en distintos puntos de la ciudad.

Actos premeditados y de intolerancia fue el detonante en varios de los casos, afirmo el coronel Juan Carlos Nieto comandante (e) de la Policía Metropolitana.

Uno de los hechos de sangre se registró en el barrio San Felipe sur de la ciudad, donde sujetos que se desplazaban en una motocicleta dieron muerte a la pensionada de la universidad del Atlántico Leda Maldonado.

“estamos preocupados por estos hechos por cuanto se trata de una mujer que además no registraba antecedentes”, sostuvo el oficial.

En el municipio de Soledad una riña originada por que una mujer fue tocada por un hombre desencadenó un enfrentamiento que culmino con un muerto y dos heridos.

Otro hecho aconteció en el interior del Restaurante Mag Mondongo donde un empleado de una empresa de seguridad fue ultimado por un hombre que se le acercó sin mediar palabra.

En total fueron 6 homicidios, 5 con arma de fuego y uno mas por golpes, señalo el coronel Nieto.

El coronel agregó que se registraron 352 riñas por lo que se aumentó en un 50% con respecto al año inmediatamente anterior en la misma fecha.