Con batimetrías constantes Dimar garantiza ingreso de buques al puerto de Barranquilla
Solo pueden llegar barcos de hasta 9.2 metros de calado.
Barranquilla
Sigue la preocupación por parte de la autoridad marítima Dimar, por los puntos críticos existente en el puerto local y que han impedido el ingreso de buques de gran calado. La Capitanía de Puertos a través del capitán (e) Ricardo de la Rosa, afirmo que la situación más apremiante se vive entre el kilómetro 0 y 2.
“Estamos haciendo batimetrías constantes para garantizar la entrada segura de los buques, este ejercicio lo socializamos con el comité de seguridad del puerto, y otras entidades para que lo tengan presente”, aseguro el oficial.
El puerto solo recibe barcos de hasta 9.2 metros de calado, sin embargo se ha recomendado que aun este tipo de naves ingresen con la marea alta para evitar contratiempos, sostuvo de la Rosa.
Por su parte el gremio portuario ha solicitado a Cormagdalena una salida rápida a la crisis por lo que no se descarta la contratación de un dragado temporal.