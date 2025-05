Llaman la atención por creación de más cordones tuguriales en San Andrés

Un fuerte llamado a entidades como planeación departamental, y la corporación ambiental Coralina para que se unan a la oficina de control poblacional Occre, en buscar frenar el crecimiento y expansión de estos cordones tuguriales en aéreas ambientalmente protegidas hizo su director Joseph Barrera Kelly.

El funcionario fue categórico al señalar que en San Andrés no habrá paz ni tranquilidad sino se frena de una vez por todo el tema de la sobrepoblación. “por mas recursos que se piensen invertir en la isla, no va a traer solución, sino decidimos parar con la sobrepoblación”, afirmo Barrera Kelly, quien no escatimo esfuerzo alguno en afirmar que la isla se ha convertido en un foco de delincuencia que se está generando por los grandes cordones tuguriales que la atraviesan.

“Aquí se aplican las tres erres: robo, rebusque y ruido” por lo que hago este llamado de atención seriamente para detener estos cordones tuguriales”, anotó el director de la occre.

Frente a la propuesta que hiciera recientemente el diputado Arlington Howard Herrera de que San Andrés sea el lugar escogido para la firma de la paz con las Farc, sostuvo que esto no se puede dar ya que en la isla las personas no tienen esa paz, cuando no tiene los servicios mínimos satisfechos, no hay trabajo y se violan los derechos humanos.