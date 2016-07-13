Ya son seis los suicidios en el Atlántico en una semana

Barranquilla

El caso más reciente se registró en el municipio de Sabanalarga al centro del departamento del Atlántico, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, que al parecer se quitó la vida colgándose de una cuerda.

La victima respondía al nombre de Jonplis de Jesús Cuentas Sarmiento de 26 años de edad.

El suceso que se conoció en las últimas horas aconteció en la carrera 9 N° 27B-03 del barrio las Mercedes de la mencionada localidad.

Al parecer problemas sentimentales habrían llevado a Cuentas Sarmiento a tomar tal decisión.

El hecho que causó conmoción entre los residentes del sector, también preocupa a las autoridades por cuanto sigue en aumento el número de suicidios en esta zona del país.

En la presente semana asciende a seis, las personas que han tomado la fatal determinación.

Tres son los casos registrados en el municipio de Sabanalarga, uno en Sabanagrande y dos en Barranquilla.