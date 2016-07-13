Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 09:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Salud y bienestar

Ya son seis los suicidios en el Atlántico en una semana

Hay preocupación por parte de las autoridades ante tal conducta.

Foto archivo

Foto archivo(Caracol Radio)

Foto archivo
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

El caso más reciente se registró en el municipio de Sabanalarga al centro del departamento del Atlántico, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, que al parecer se quitó la vida colgándose de una cuerda.

La victima respondía al nombre de Jonplis de Jesús Cuentas Sarmiento de 26 años de edad.

El suceso que se conoció en las últimas horas aconteció en la carrera 9 N° 27B-03 del barrio las Mercedes de la mencionada localidad.

Al parecer problemas sentimentales habrían llevado a Cuentas Sarmiento a tomar tal decisión.

El hecho que causó conmoción entre los residentes del sector, también preocupa a las autoridades por cuanto sigue en aumento el número de suicidios en esta zona del país.

En la presente semana asciende a seis,  las personas que han tomado la fatal determinación.

Tres son los casos registrados en el municipio de Sabanalarga, uno en Sabanagrande y dos en Barranquilla.

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir