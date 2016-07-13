Con caravana camioneros en Barranquilla apoyan paro nacional

Una larga fila de camiones se tomo el sur de la capital del Atlántico, este miércoles.( Edgar Fontalvo )

Barranquilla

Una caravana conformada por más de 50 camiones se desplazaba este miércoles por la zona portuaria de Barranquilla hacia el barrio Simón Bolívar al sur de la ciudad, en apoyo a la protesta que adelanta el gremio en todo el país.

Con banderas y pancartas que rechazan la falta de acuerdo con el gobierno nacional iniciaron su correría los conductores de los vehículos que inicialmente se concentraron en el puerto de la capital del Atlántico.

Todo un dispositivo adelantan las fuerzas del orden en el sector para evitar la alteración del orden público.

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