Desvían buques por sedimentación en canal de acceso al puerto de Barranquilla

Dos buques de 30 mil toneladas cada uno, fueron desviados a puertos de Cartagena y Santa Marta, para aligerar carga debido a variación del calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla por alta presencia de sedimentación.

Se trata de un buque con yeso, que le correspondió descargar cinco mil toneladas en el puerto de Santa Marta y otro con Clinker que redujo una cantidad similar en el puerto de Cartagena.

De acuerdo con el presidente del puerto, René Puche, la sedimentación ha llevado a que se disminuya a 9.2 metros el calado autorizado, para los buques que ingresan al puerto.

Indicó que la situación la vienen presenciando hace semanas cuando comenzaron a registrarse las primeras lluvias lo que arrastra el sedimento presentándose una afectación en el sector de la isla Rondón, debajo del Puente Pumarejo, cuando la velocidad de la corriente disminuye.

“Según los expertos, tras las últimas batimetrías que se han realizado, se han depositado en el fondo del canal entre 800 y 900 metros cúbicos de sedimento que se ha expandido y está próximo a llegar a la sociedad portuaria de Pelermo”, expresó Puche.

Explicó que hay dos opciones posibles para superar el impase, una es que la misma fuerza de la corriente arrastre el material o que se haga un dragado a través de una máquina de succión en marcha, estas posibles salidas se han discutido con Cormagdalena y capitanía del puerto, según indicó.

La Dirección Marítima evalúa las condiciones de navegabilidad, para recomendar acciones que garanticen que no se siga afectando la operación portuaria y el ingreso de carga.