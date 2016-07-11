Dejan de ingresar 100 toneladas de frutas a Barranquilla

La fruta debía llegar del Valle del Cauca pero como consecuencia del paro camionero, no llegó a la Central de Abastos.

Y por esta razón, productos como maracuyá presentan un alza del 84%: La tendencia alcista afecta frutas como papaya y otros productos como cebolla y papa.

Juan Camilo Jaimes, gerente encargado de la Central dijo que los fletes se han disparado a ciento sesenta mil pesos.

En la última semana se han registrado aumentos entre el tres y el ocho por ciento diario en alimentos, como resultado del paro camionero.

Entre tanto, comerciantes del mercado de Barranquilla dijeron que en cincuenta por ciento disminuyó el ingreso de alimentos provenientes del interior del país.