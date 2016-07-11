Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 09:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Dejan de ingresar 100 toneladas de frutas a Barranquilla

La carga de alimentos esperada era de 1.100 toneladas y han llegado 700, afirman voceros de Granabastos.

(Foto archivo )

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La fruta debía llegar del Valle del Cauca pero como consecuencia del paro camionero, no llegó a la Central de Abastos.

Y por esta razón, productos como maracuyá presentan un alza del 84%: La tendencia alcista afecta frutas como papaya y otros productos como cebolla y papa.

Juan Camilo Jaimes, gerente encargado de la Central dijo que los fletes se han disparado a ciento sesenta mil pesos.

En la última semana se han registrado aumentos entre el tres y el ocho por ciento diario en alimentos, como resultado del paro camionero.

Entre tanto, comerciantes del mercado de Barranquilla dijeron que en cincuenta por ciento disminuyó el ingreso de alimentos provenientes del interior del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir