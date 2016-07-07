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29 jul 2026 Actualizado 09:17

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Orden Público

Damnificados de Campo Alegre impidieron inicio de obras en la carrera 38

Los afectados por los deslizamientos de tierra reclaman el pago de sus propiedades.

(Caracol Radio Barranquilla.)

Barranquilla
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Los damnificados por las caídas de las casas de los barrios Campo Alegre y Cuidad Jardín en la Localidad Suroccidente impidieron con una cadena humana, que la Alcaldía firmara el acta de inicio de la prolongación de la carrera 38, que está cerrada desde hace seis años.

El abogado Roberto Tapia, quien representa a un grupo de los afectados, sostuvo que administración no puede construir en una propiedad privada.

Hasta el lugar llegó el Esmad de la Policía para garantizar el control del orden público, pero la protesta fue pacífica con una alta participación de mujeres.

La obra de recuperación de la carrera 38, que une al sur con la zona portuaria de Barranquilla, contempla una inversión de más de 90 mil millones de pesos a cargo de Invías.

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