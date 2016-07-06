Atlántico construye la memoria histórica de víctimas del conflicto armado

Con el objetivo de capacitar a los funcionarios de las administraciones municipales del Atlántico para recuperar el material documental, testimonios orales y todo lo relacionado con las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Administración departamental presidió el seminario taller “La Memoria, una aliada para la paz”.

De acuerdo con la secretaría del Interior del Atlántico y el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) que encabezan esta iniciativa la información será recogida a través de actividades pedagógicas y puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general.

Este material servirá de apoyo para el diseño, formulación e implementación de actividades en el marco de los planes de acción territorial, con la participación de las víctimas del conflicto armado, para conformar el Centro de Memoria Histórica, establecimiento público adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

La coordinadora de la Estrategia Nación Territorio del Cnmh, Nataly Méndez, explicó que el objetivo es reconstruir las experiencias violentas que han impactado las vidas de las víctimas del conflicto y la manera como lo han afrontado.

"Posteriormente, se generarán procesos de reconstrucción de lo que pasó y por qué ocurrió, clave para reparar las víctimas, dignificarlas, valorarlas y decirles como Estado que estamos acompañándolas en el proceso de reparación y como sociedad saber qué y cómo ocurrió, saber cuál es mi papel como autoridad en la reconstrucción de la memoria histórica", indicó la funcionaria

Los temas tratados en el taller fueron el derecho a la verdad, memoria y valor y aporte a la verdad.