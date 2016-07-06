Alerta por fuertes vientos en el caribe colombiano

Alerta en el caribe colombiano por fuertes vientos y olas hasta tres metros. Se recomienda extremar medidas de seguridad para embarcaciones menores

Según el reporte del Centro de Investigaciones Oceanográficas, se presenta un fenómeno que está generando ráfagas de viento hasta de 30 nudos ( unos 55 kilómetros por hora) y olas que pueden llegar hasta 3.3 metros.

Se ha recomendado extremar medidas de seguridad de las capitanías de puerto de Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta , Coveñas y Puerto Bolívar especialmente para tránsito de pequeñas embarcaciones, bañistas y operaciones Offshore.

Según el reporte, el fenómeno se puede prolongar por 72 horas.