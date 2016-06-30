Hay varias empresas interesadas en prestar el servicio de energía en la costa: Acosta

Según Amylkar Acosta, empresas como Celsia y Promigas , habrían presentado documento en el que expresan el interés por operar el sistema eléctrico en el caribe colombiano.

Dijo Acosta que “de nada sirve avanzar en inversiones, si la red local que es responsabilidad de Electricaribe no mejora”

El servicio que hoy presta Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa ha presentado continuas fallas, lo que ha generado protestas, bloqueos de indignados usuarios y airadas reacciones de gobernantes.

La empresa Electricaribe solo ha ejecutado el 11% de los 247 mil millones previstos este año para mejorar el servicio eléctrico en la costa

Electricaribe insiste que no puede realizar las inversiones que se requieren en la costa porque tiene mucha cartera por parte de usuarios y de entidades públicas.

Lo cierto es que el negocio si es atractivo cuando hay tantas empresas interesadas en hacer bien lo que Electricaribe no ha podido.