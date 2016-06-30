El rescate de Shaday, una historia con final feliz

Yesica Paola Pacheco y Luis Alfredo García padres de la menor, narran ahora con tranquilidad aquellos momentos de desesperación vividos el día de ayer, cuando fue despojados de sus brazos la menor de sus hijos: Shaday García Pacheco.

“En mi vida nunca pensé que esto me pasaría a mí, yo pensaba que me estaba enfrentando a un atraco, solamente hasta que sentí los electrochoques en mi cuerpo y las amenazas hacia mí bebé, reaccioné y para que no le hiciesen daño se la entregue a la mujer, expresó la madre.

Para Yesica el sentimiento de frustración en el momento en que raptaban a su hija fue indescriptible, pues para ella era increíble que el conductor del transporte en donde se movilizaban viera esta situación y solo guardara silencio.

“No hagas tanto visaje, me decía quién me iba amenazando así mismo, tomo mi brazo y me lanzó del motocarro, llevándose a mi bebe, tan solo grité y corrí desesperada tras de ellos” cuenta con tristeza la madre de la menor.

En medio de esta difícil situación, los padres destacan la movilización que trajo consigo el rapto de Shaday, puesto que la ciudad se sensibilizó y a través de redes sociales, el despliegue de fotografías y demás fueron ítems que favorecieron a que la menor apareciera.

“Para mí como padre fue muy significativo el apoyo entre diferentes sectores como Sijin, Gaula, policía, vecinos y periodistas, quienes entre todos desarrollaron un operativo eficaz, hasta donde me enteré, hacían retenes a toda clase de vehículos, la meta de hallar a nuestra hija no fue solo de Soledad sino de todo el Atlántico”. Expresó con felicidad el padre de la menor.

Esta historia con un final dulce evidenció la solidaridad existente entre quienes conocieron la angustiante historia, la meta única era que la bebe llegara a su hogar en el menor tiempo posible, objetivo que con los esfuerzos de la Policía Nacional y su “plan candado” fue alcanzado con total éxito.

“A pesar de esta tragedia tan dolorosa lo que nos queda es una reflexión para todos los padres de familia, a estar pendiente de sus hijos, no confiar en nadie y a las madres siempre deben ir acompañadas por personas conocidas y tener a la mano algún número de urgencias o policía nacional”