Puente festivo para homenajear a la arepa de huevo

Con la encendida de los fogones en la que participaran las cocineras más antiguas y un despliegue de actividades artísticas y culturales, se iniciará el festival de la arepa de huevo en el municipio de Luruaco.

La celebración se llevará a cabo en los días 2,3 y 4 de julio bajo el lema “La arepa de huevo tiene PES”, Plan Especial de Salvaguardia. Sobre este se refirió la secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico, María Teresa Fernández “Esta es una herramienta social que surgió como medidas de protección para que perdure la tradición, patrimonio inmaterial invaluable para el Atlántico”

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico Anatolio Santos, indicó que el principal objetivo de estos festivales es la promoción de la gastronomía del Departamento como fuente de riquezas e ingresos no sólo a nivel nacional sino internacional “queremos que el turismo se incremente y creemos rutas para visitar el Atlántico”.

La festividad gastronómica caracterizada por recibir visitantes de todas las regiones, muestra a flor de piel el talento y creatividad de las cocineras, quienes se empeñan en innovar y darle un toque único a la forma y preparación de este manjar típico del municipio.

“El plan para este puente es visitar Luruaco en donde nuestros invitados verán arepas de huevo en multiformes, artistas invitados en la plaza central y además podrán observar los paisajes eco turísticos que tiene el municipio.” Manifestó Emmanuel Morales secretario de Cultura del Departamento de Luruaco.