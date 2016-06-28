Legalizan captura de la viuda del director de Medicina Legal

La viuda de Eduardo Pinto, Deyana Jassim, al llegar al centro de servicios judiciales.( Caracol Radio Barranquilla )

Por espacio de una hora se llevó a cabo la audiencia de legalización de la captura de la señora Deyana Jassim, detenida la mañana de este lunes por el crimen de su marido, Eduardo Pinto Viloria, luego de que uno de los tres capturados e imputados declarara la participación de la viuda en el plan.

El caso del asesinato del director regional de Medicina legal tomaría otro rumbo cuando se conociera que la viuda sostenía una relación sentimental con el conductor de confianza de la familia, Johan Beltrán, también implicado en el homicidio y quien confesara dicha versión, según dijera a la prensa el juez del caso, Ricardo Méndez.

A la sala audiencias fue llevada la mujer fuertemente escoltada, y quien en medio de sollozos repetía que es inocente.

Entre tanto en los pasillos del centro de servicios judiciales familiares de Pinto y de la viuda de este aguardaban por nuevos detalles del caso, pero ninguno aceptó dar declaraciones a los medios.

Luego de algunas consultas, el juez decidió suspender la audiencia de imputación de cargos y fijar la misma para el martes en horas de la tarde.