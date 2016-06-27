Ampliación del Canal de Panamá sinónimo de apertura en exportaciones de América

Con el primer tránsito comercial de un buque chino se dio inauguración a la ampliación del Canal de Panamá, lo que representa noticias positivas e importantes para que países americanos promuevan el desarrollo de infraestructuras y el comercio crezca en materia de exportación.

“La ampliación no solo brinda oportunidades al mismo Canal, sino que además sus pueblos y países vecinos se beneficiarán con la creación de planes estructurados para impulsar la economía, reducir costos y acrecentar las oportunidades en el comercio internacional” afirmó Luis Eduardo Blanco, director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex)

El directivo centra su mirada en la importancia que requiere el distrito nivel de infraestructura para estar al nivel de las embarcaciones que llegarían de Panamá.

“El desarrollo portuario característico de la ciudad viene marcado a través de la navegación sobre el rio, condición que debe ser estudiada, puesto que no todas las embarcaciones podrían ingresar“, agregó.

Como alternativa frente al posible obstáculo en cambio propone, crear puertos de aguas profundas, a través de la unión y el trabajo mancomunado entre las principales ciudades portuarias en el Atlántico, para desarrollar estrategias de navegabilidad, partiendo de la importancia que tiene Barranquilla como ciudad logística, la cual requiere bases de gran envergadura.