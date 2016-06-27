Asesinato del director de Medicina Legal tendría móviles pasionales

Luego de que efectuara la captura de la señora Dayana Jassim, la mañana de este lunes y se escucharan nuevos testimonios en el caso que rodea el asesinato de Eduardo Pinto Viloria, el juez que lleva el caso, Ricardo Méndez, declaró una posible relación entre la viuda del ex director de Medicina Legal y su conductor, Johan Enrique Beltrán.

Durante la audiencia de imputación de cargos el fiscal del caso leyó la declaración del conductor de confianza, uno de los capturados, quien indicó que la esposa de Eduardo Pinto, Dayana Jassim, estaba enterada del plan para asesinar al funcionario público y que se comportó de manera natura.

La mañana del lunes cuando llegaba a los juzgados, donde se llevaba a cabo la audiencia a los implicados, fue capturada la señora Jassim, a quien se le leyeron sus derechos antes de ser puesta bajo órdenes de la autoridad competente.

“Los móviles, al parecer, por lo que se pudo observar en la audiencia, es como un tema pasional”, dijo el juez, quien agregó que, al parecer habría una relación entre la señora Dayana y Beltrán, quien se allanó a los cargos y reconoció que tal situación era así así como lo que los otros imputados declararon.

“Supuestamente hay dos personas que fungen como determinadores, uno de los capturados es determinador y dos coautores de las conductas, solo falta un coautor y un determinador”, dijo el juez.

Los imputados son Johan Beltrán Ulloque, conductor de confianza del ex director de Medicina Legal y su esposa, Miguel Ángel González, conductor del taxi que transportó a los sicarios y Jesús Antonio Gutiérrez, contratado para perpetrar el crimen.

“Al final de interrogatorio, se le permitió abrir el audio y se disculpó y pidió perdón a la familia por lo que había hecho”, dijo el juez tras agregar que los tres imputados fueron enviados a la Cárcel distrital El Bosque.

Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Juan Carlos Nieto, dijo que la captura de la mujer fue ordenada por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir en condición coautora impropia.