Aumentan ataques vandálicos contra el Transmetro en Barranquilla.

Barranquilla

Si se va el servicio de energía, atacan los buses de Transmetro ; si pierde Junior, lanzan piedras. Los casos de vandalismo contra el sistema de transporte se han incrementado en las últimas semanas.

Según informó la subgerente de comunicaciones, Ruby Rubio, se reportan con frecuencia desvíos de rutas, suspensión del servicio y hasta retención de vehículos por parte de grupos de personas .

Estos hechos aumentaron en los últimos quince días, luego que se presentaron fallas en el servicio de energía, especialmente en el sur de la ciudad y Soledad.

En las últimas semanas se conoció de seis retenciones de conductores y vehículos hasta por dos horas, durante manifestaciones.

Rubio dijo que se entregará un documento completo a las autoridades en las que informan los daños y el impacto económico para la empresa, solicitando que se adopten mecanismos especiales de seguridad para usuarios y conductores.