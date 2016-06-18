Hotel El Prado cierra y más de 70 empleados quedan sin empleo

Empleados del Hotel El Prado esperaban a las afueras del ícono barranquillero.( Miguel Utria, Caracol Radio. )

Funcionarios de Fontur, llegaron hasta las instalaciones del Hotel El Prado en Barranquilla y reunieron a sus trabajadores para anunciarles que el establecimiento se cerraba para facilitar el cambio de operador, 70 empleados fijos y un número similar de los llamados extra quedaron cesantes, en lo que algunos han calificado como atropello.

Olga Gómez, directiva sindical del hotel y quien junto con unos 20 compañeros aguardaban a las afueras del hotel, dijo a Caracol Radio que si se hubiera querido hacer las cosas bien, se les hubiera llamado antes, explicarles lo que se quería y cuál iba a ser su suerte.

“Esto no es justo con trabajadores que llevamos 30, 40 y más años, trabajadores que dimos nuestras vidas porque el hotel saliera adelante. Que el Gobierno nos trate de esta forma no tiene nombre”, dijo la mujer.

Olga y demás miembros del sindicato, así como algunos otros compañeros de labor en el hotel, a quienes nunca se les hizo un contrato formal, dijeron que cada día regresarán al hotel y estarán allí hasta que se les aclare cuál será su situación.

Estas personas permanecieron casi todo el día sábado a las afueras de hotel que permaneció cerrado como nunca antes había estado.

El abogado de los trabajadores, Jorge Medrano, aseguró que estos fueron retirados bajo presión, que recibieron un cheque y les hicieron firmar un acta que ahora no les da derecho a hacer reclamo alguno.

Los pocos huéspedes que quedaban en El Prado fueron reubicados en otros hoteles, algunos empleados indicaron que ya las directivas del hotel tenían pensado hacer lo que hicieron porque en las ´últimas semanas nadie hizo reservas de habitaciones.